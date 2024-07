Ana Hickmann teve assinaturas falsificadas em documentos, confirma perícia

A apresentadora Ana Hickmann realmente teve assinaturas falsificadas em documentos e contratos oficiais. A informação foi confirmada pela perícia do Instituto de Criminalística (IC), que confirmou a afirmação feita pela defesa da modelo. Agora, a investigação tenta confirmar se as falsificações foram mesmo feitas a mando de Alexandre Correa, empresário e ex-marido de Ana Hickmann, que é acusado de forjar a assinatura dela em cerca de 48 ocasiões.

O laudo oficial segue o entendimento de outra perícia grafotécnica realizada em maio deste ano, feita de forma particular e apresentada pela defesa da apresentadora. O laudo de maio atribuía as falsificações a Claudia Helena dos Santos, ex-agente de Ana Hickmann apontada como "braço direito" de Alexandre nos esquemas pelos quais ele é acusado. A dupla teria usado as assinaturas falsas em contratos de banco e pedidos de empréstimo.

Em depoimento à revista "Quem", publicado neste sábado (06), representantes da defesa de Alexandre e de Claudia Helena contestaram o resultado do laudo e se declararam "bem tranquilos que a verdade vai aparecer" com a conclusão do inquérito policial. O caso segue em investigação.