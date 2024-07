Rafa Kalimann é processada pela Perdigão

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann é alvo de um processo da Perdigão (BRF S.A) por ter quebrado o contrato de exclusividade com a empresa. Rafa foi filmada comendo alimentos da concorrente, Seara, dentro de um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no carnaval de 2024. A informação foi divulgada pelo portal Notícias da TV.

A ação judicial pede uma indenização de R$ 418 mil. De acordo com informações do portal Terra, a assessoria de Rafa informou que a artista ficou surpresa com o processo pois “sempre cumpriu com todos os seus deveres profissionais com rigor e dedicação”.

Leia também

• Paolla Oliveira e Diogo Nogueira apadrinham animais de ONG

• PM é baleado em tentativa de assalto em sua residência

O contrato firmado entre as partes foi assinado para as propagandas de Natal em 2023. De acordo com a publicação, o contrato exigia exclusividade de três meses, ou seja, o carnaval deste ano, que aconteceu em fevereiro, estava dentro do prazo exigido.