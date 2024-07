Carro em que estava Wanessa Camargo pega fogo na estrada

Na tarde da última quarta-feira, dia 3 de julho de 2024, a cantora Wanessa Camargo vivenciou momentos de pânico ao presenciar o seu carro pegar fogo em plena estrada. O incidente aconteceu enquanto ela dirigia para São Paulo, acompanhada por sua equipe, para participar de gravações no SBT.

De acordo com relatos da própria Wanessa, o cheiro de queimado foi o primeiro indício de que algo estava errado. Imediatamente, ela parou o veículo na beira da estrada e, para sua surpresa, as chamas começaram a tomar conta do carro.

Em um vídeo publicado em seus stories do Instagram, a cantora descreveu a situação.



"Eu, de Dona Florinda no meio da estrada, o carro começou a pegar fogo e a gente teve que parar". Apesar do susto, Wanessa tentou manter o bom humor, chamando o ocorrido de "perrengue chique" e brincando com a referência à personagem Dona Florinda, do seriado Chaves, devido ao penteado que usava no momento.

Felizmente, a cantora e sua equipe conseguiram sair do carro em segurança antes que as chamas se espalhassem por completo.

Apesar do tom descontraído em seu stories, Wanessa revelou que ficou bastante assustada.

"Estou rindo aqui, mas fiquei assustada. Deus é tão bom, que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá pra gente parar, dois minutos depois de ter passado por um túnel. Como eu ia parar ali?", desabafou a cantora.