Apresentadora Eliana participa do Fantástico neste domingo (30)

Eliana é convidada do Fantástico no próximo domingo (30) - Foto: Reprodução

Eliana vai mesmo no Fantástico! No domingo, dia 30 de junho, a gente vai poder conferir a participação da apresentadora no programa, onde ela vai falar sobre essa nova fase da sua carreira na Globo.

A Eliana já tem uma história longa na televisão, com mais de 30 anos de experiência. Começou apresentando programas infantis e, ao longo da carreira, já comandou mais de 15 atrações diferentes.

Além de apresentadora, Eliana também já se aventurou no mundo da música, com a famosa canção "Os Dedinhos", e até atuou no cinema, no filme "Eliana em O Segredo dos Golfinhos" em 2005.

Agora, como nova contratada da Globo, ela contará quais serão os próximos projetos. Ela já deu algumas pistas em suas redes sociais.

“Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou...”, disse numa postagem no Instagram.