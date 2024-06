Karoline Lima diz que tentaram hackear seu Instagram

A influenciadora Karoline Lima se revoltou nas redes sociais após tentativas de hackearem sua conta no Instagram. A modelo, que trava uma briga na justiça com o ex- Éder Militão, revelou em suas stories que foi alvo de um ataque de hackers, que pediram R$ 100 mil para invadir sua conta. Indignada, Karoline compartilhou o ocorrido com seus seguidores, alertando-os sobre a importância de manterem a segurança de suas contas nas redes sociais.

A advogada da loira, Gabriella Garcia, acabou sendo vítima dos golpistas.



“No mês passado, entre os dias 23 e 25, o Instagram que estaria hackeado, na verdade, seria o meu. Entraram em contato com uma pessoa para tentar hackear as minhas contas, as minhas redes, meu Instagram, meu WhatsApp, qualquer coisa, em busca de provas contra mim. Em busca de alguma coisa que pudesse se voltar contra mim, e eles não conseguiram. Então resolveu hackear o Instagram da Gabriela para ver se conseguiam alguma coisa também”, contou Karoline.

Karoline revelou que foi oferecido R$ 100 mil para entrarem no seu Instagram.

“Não é só um golpe de Pix comum, que a gente vê em tantos Instagrans. Eu sei que foi oferecido R$ 100 mil para entrarem no meu Instagram, para terem acesso às minhas conversas e depois apagarem a minha conta”, afirmou.

Ela garantiu ainda que vai expor a situação em breve e que não tem medo.