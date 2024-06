Ator Stepan Nercessian pede ajuda para conseguir mais trabalhos

Atualmente, Nercessian é um dos integrantes da peça "O Rei do Rock", onde interpreta o empresário de Elvis Presley - Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, Nercessian é um dos integrantes da peça "O Rei do Rock", onde interpreta o empresário de Elvis Presley - Foto: Reprodução/Instagram

"Se eu não tiver seguidores, eu não sou contratado." Essa foi uma das falas usadas pelo ator Stepan Nercessian, de 70 anos, para comover seus fãs a segui-lo no Instagram, na tentativa de aumentar o número de seguidores e, assim, conseguir mais oportunidades de trabalho. O pedido foi feito em um story na última terça-feira (25).

"Eu podia estar matando, roubando, mas estou aqui só pedindo um 'link' para vocês. Eu preciso aumentar o número de seguidores, porque vão aparecer oportunidades de fazer uma novela, um filme, e se eu não tiver seguidores, eu não sou contratado. Então, me segue aí", comentou de forma bem-humorada.

O artista, que já possui 108 mil seguidores, retornou ao público para corrigir um erro em sua fala: "Não é link, é like." Atualmente, Nercessian é um dos integrantes da peça "O Rei do Rock", onde interpreta o empresário de Elvis Presley. O espetáculo está em cartaz no Teatro Caetano.