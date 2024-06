BBB 25 pode ter a dinâmica "freeze"; Saiba como funciona!

O BBB ainda está longe de começar, mas o diretor da Globo, Boninho, já está pensando em muitas novidades para a temporada. Em suas redes sociais, o Big Boss anunciou sociais o início da seleção de participantes para o "BBB 25". A caravana do "BBB" está em Curitiba, onde estão sendo realizadas as primeiras entrevistas e dinâmicas com os candidatos. Lá, o diretor já deixou escapar que uma das novidades desta edição pode ser a adoção da famosa dinâmica "freeze", utilizada em edições anteriores do reality ao redor do mundo.

A expectativa é que essa e outras novidades tornem o programa ainda mais emocionante e imprevisível para os telespectadores. Mas o que é a dinâmica "freeze"?

A dinâmica "freeze", também conhecida como "congelados", é um desafio comum em edições internacionais do Big Brother. Nela, os participantes precisam ficar completamente imóveis sob comando da produção, como se estivessem congelados em um determinado momento.

O grande teste para os brothers e sisters é que esse “congelamento” precisa ser mantido mesmo quando algo ou alguém surge para tentar desestabilizá-los emocionalmente. Seja um familiar, um animal de estimação, um vídeo emocionante ou até mesmo uma situação inusitada, a regra é clara: quem se mexer, está fora!

Com a possibilidade da dinâmica "freeze" na lista de surpresas, podemos esperar um programa ainda mais emocionante, divertido e imprevisível.