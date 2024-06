Motoristas do transporte escolar têm até sexta-feira (28) para realizarem a vistoria em São Pedro da Aldeia

Os motoristas de transportes escolares de numeração 401 a 460 devem ficar atentos ao prazo para a realização da vistoria obrigatória dos veículos, referente ao primeiro semestre de 2024 em São Pedro da Aldeia. Os condutores têm até esta sexta-feira (28/06) para levarem os veículos e a documentação exigida para a marcação da vistoria na Diretoria de Transportes, localizada na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, na Rua Agenor Pimentel, nº 279, no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

O procedimento de inspeção feito pelo município verifica equipamentos de uso obrigatório como extintores de incêndio, cintos de segurança, velocímetros, lanternas, faróis, pneus, freios e para-choques, dentre outros itens. Além das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, requisitos técnicos de higiene, conforto e segurança também serão verificados.

Leia também:

Rio divulga mais de 3.600 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 93 milhões

A verificação anual dos transportes escolares é realizada em cumprimento à Lei nº 1.710, de 27 de maio de 2003, e é realizada de forma semestral.



Documentação exigida a veículos escolares

No momento da inspeção, os condutores devem apresentar os seguintes documentos: certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) e IPVA 2024 pago e expedido pelo DETRAN/RJ; vistoria do tacógrafo com validade vigente; ISS 2024 pago; vistoria e reteste do GNV, quando instalado no veículo; comprovante de residência atualizado, há pelo menos, dois meses e curso para transporte escolar também na validade.