Mulher é morta por vizinhos por não compartilhar senha de Wi-Fi

Um crime brutal chocou os moradores de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, no último domingo (23). Clebiana Corrêa da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas por seus vizinhos, um casal, após se recusar a compartilhar a senha do Wi-Fi.

O casal foi preso pela Polícia Militar. A mulher foi detida no mesmo dia do crime, enquanto o homem só foi localizado na segunda-feira (24).

Segundo testemunhas, Clebiana e os acusados tiveram um desentendimento antes do crime. A Polícia Militar foi acionada durante a briga, mas quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava morta. A faca utilizada no crime foi encontrada próxima ao corpo.

Em depoimento na delegacia, a mulher alegou que não matou Clebiana e que o autor das facadas foi seu marido. Ele foi preso em uma ação conjunta da Polícia Militar e Civil na região de fronteira entre o Pará e o Tocantins.

O casal foi indiciado por homicídio.

O corpo de Clebiana foi velado na segunda-feira (24) em uma capela no centro de Conceição do Araguaia.