Bruno faz show ao lado e totem de Marrone ; Veja o Vídeo!

Emoção e humor marcaram a apresentação de Bruno com totem de Marrone - Foto: Reprodução /Instagram

Nos últimos shows da dupla Bruno e Marrone, Bruno tem se apresentado sozinho devido à necessidade de Marrone se afastar dos palcos para cuidar da saúde. Mas na noite de sábado (22), durante a apresentação na Festa de São João de Serrinha, na Bahia, o cantor encontrou uma maneira criativa e divertida de compartilhar o palco com seu parceiro: um totem de papelão com a imagem de Marrone.

Em um momento emocionante da apresentação, enquanto Bruno cantava a música "Vidro Fumê", um membro da equipe subiu ao palco com o totem de Marrone em mãos, que estava sentado em um banquinho. Com bom humor, Bruno se aproximou do totem, abraçou-o e até mesmo fez um sinal de "chifre", arrancando risos e aplausos da plateia.

Marrone afastado dos palcos, então o Bruno foi lá e meteu um Marrone de papelão pra fazer companhia pra ele no palco pic.twitter.com/petF8cFqnV — Versinho (@VSertanejo) June 23, 2024

Na semana anterior, Marrone havia anunciado que precisaria se afastar dos palcos para realizar uma cirurgia de glaucoma severo. Durante essa pausa, Bruno segue cumprindo a agenda de shows da dupla sozinho.



Em entrevista ao colunista Leo Dias, Bruno tranquilizou os fãs, informando que Marrone já passou pela cirurgia com sucesso, está se recuperando bem e permanece em casa. O cantor também aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho e apoio que o público tem demonstrado durante esse período.