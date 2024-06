Influenciadora Clara Maia salva filho de engasgo com manobra rápida e precisa

A influenciadora digital Clara Maia vivenciou um momento de terror e heroísmo na noite desta quarta-feira (5). Seu filho recém-nascido, José, se engasgou após uma mamada e, com rapidez e conhecimento, Clara realizou a manobra de Heimlich, desobstruindo as vias aéreas do bebê e salvando sua vida.

Clara Maia contou o caso no Instagram, na manhã desta quinta-feira (6). "Manhã pós supersusto aqui em casa. Não consigo nem descrever o que foram os três minutos de ontem. Ele engasgou depois de uma hora de ter mamado. Estava no braço do André, eu estava preparando o banho. Ele estava com o José deitado de barriga para baixo, posição que fica para melhorar a cólica. Quando virou, viu que o José estava ficando vermelho, com leite saindo pelo nariz e pela boca, muito leite. Quando cheguei, já cheguei pegando ele, que eu sabia fazer. Graças a Deus, fui tomada por uma calma que até agora não consigo explicar. Agora, só de pensar, meu coração dispara. Enquanto eu fazia a manobra, André ligou na administração do condomínio para ver se tinha alguém para ajudar a gente". relembrou.

A influencer compartilhou seu caso para que este conteúdo de primeiros socorros seja mais difundido entre as pessoas. "Em menos de seis meses, duas pessoas engasgaram aqui em casa. A minha avó engasgou no Natal. E meu irmão se levantou rápido e fez a manobra nela. Agora foi o José. Nesse meio do caminho, meu irmão fez a manobra em duas pessoas, fez no afilhado dele também, bebezinho. A gente precisa muito saber. Manobras e primeiros socorros tinham que ser dados no colégio, ter informação como agir. Em uma dessas, a babá salva, o pai salva, a mãe, o porteiro. Quem estiver em volta pode ajudar e salvar", apontou.



Clara Maia deu à luz os gêmeos José e João em abril. Os dois são frutos do relacionamento com André Coelho.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich, também conhecida como compressão abdominal subdiafragmática, é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas de pessoas que estão se engasgando. A manobra é simples e eficaz, e pode salvar vidas em situações de emergência.