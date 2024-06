Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 100 milhões!

Ninguém acertou os seis números do concurso 2732 da Mega-Sena na noite desta terça-feira (4), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 100 milhões no próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira (6). Veja os números sorteados no concurso 2732: 01 - 03 - 16 - 18 - 49 - 60.

As chances de faturar essa fortuna milionária continuam altas. Embora ninguém tenha acertado os seis números, 94 apostas quase chegaram lá! O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quinta-feira (6), às 20h. Você pode fazer suas apostas em qualquer lotérica do país ou online, no site da Caixa Econômica Federal.