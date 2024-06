Ex-BBB chora ao conhecer Djavan: “Faz parte da educação dos meus filhos”

A niteroiense Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, nunca escondeu sua admiração por Djavan, que é o seu grande ídolo. A confeiteira se emocionava toda vez que uma música do cantor era tocada na casa do reality show. No último último domingo (2), ela não conteve as lágrimas ao conhecer o artista

“É meu primeiro show do Djavan, meu grande ídolo, como vocês sabem. Minha história com o Djavan começa desde berço”, declarou Fernanda, que contou ainda sobre a influência do pai em seu gosto musical.

“Desde os antigos LPs, com influência do meu pai, que passou por toda a minha maternidade, faz parte da minha rotina, minha vida e da educação dos meus filhos. Djavan sempre esteve presente como motivo de amor”, completou.



A confeiteira também revelou estar emocionada em conhecer Djavan: “Eu estou muito feliz de estar aqui porque é a primeira vez que vou ver o cara! É uma honra estar vivendo isso aqui”.

Por fim, Fernanda não se conteve ao conhecer o cantor e foi às lágrimas.

“Que coisa linda! Foi maravilhoso! Eu quero que todo mundo consiga viver um pouquinho do que eu acabei de viver aqui”, disse a ex-BBB.