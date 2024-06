Luan Santana tem 'mal súbito', cancela show e é internado

Luan Santana teve um mal súbito antes de um show na noite de ontem (1), em Divinópolis, Minas Gerais. O artista era a terceira atração principal.

A informação foi confirmada pela organização do evento DivinaExpo, que detalhou que o sertanejo precisou de socorro aéreo e foi levado até o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele segue internado, ainda de acordo com o comunicado.

"Ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, o artista teve um mal súbito, necessitando imediatamente de transporte aéreo para o Hospital Albert Einstein. A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo, inclusive toda a equipe do cantor já estava presente nas dependências da Divina Expo", declarou a nota postada nos stories do evento.

O DivinaExpo, que se define como o "Maior Rodeio Completo do Brasil", contou com shows de Simone Mendes e Lauana Prado na noite de ontem.

O Hospital Albert Einstein informou que está apurando a situação.