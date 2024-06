Luana Piovani x Neymar: Novo episódio da briga envolve Diogo Defante

Na última semana, os internautas foram bombardeados nas redes sociais, pela briga envolvendo a atriz Luana Piovani e o jogador de futebol Neymar. Na ocasião, a atriz criticou jogador por se envolver em projeto de condomínio beira-mar no Nordeste. O ponto de partida da discussão foi a PEC que vai permitir a privatização das praias.

Em mais um capítulo dessa história, o humorista Diogo Defante fez piadas ácidas que incomodaram o jogador, levando o humorista a pedir desculpas pelo ocorrido. O que em contra partida, irritou Piovani.

A atriz compartilhou uma publicação que criticava a postura do humorista. No post, uma pessoa dizia que Defante "pediu desculpas a Neymar por não apoiar a privatização das praias por medo de se sentir excluído”.

"Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole", escreveu a atriz em um story no Instagram.

A briga teve início após Luana Piovani criticar Neymar por supostamente se a favor da PEC que tem o objetivo de privatizar as praias do litoral brasileiro. Entretanto, o atleta se defendeu alegando que não apoiava a iniciativa e também realizou críticas à atriz. No meio dessa discussão nas redes sociais, Diogo Defante, resolveu dar sua opinião sobre a polêmica, "Privatiza a cabeça do meu p**". O que gerou revolta em Neymar.



O jogador não gostou do ataque recebido pelo humorista e se pronunciou nas redes sociais. Porém, algumas horas depois do ocorrido, Neymar publicou prints da conversa entre ambos onde ficava claro a reconciliação. Mesmo parecendo que a história havia chegado ao fim, Piovani lançou críticas e deixou claro que ainda não é o fim dessa novela.