Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura comemora oito anos de existência em SG

O Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura - GE197/RJ, comemorou seus 8 anos de existência na última terça-feira (21).

Para celebrar a data, houve uma cerimônia de entrega de distintivos especiais, com a presença de todos os escoteiros, responsáveis, chefes e diretores do grupo, além do André Leonardo que é o Presidente da Região Escoteira do Rio de Janeiro e Carlos Henrique que é Coordenador do Distrito Escoteiro de São Gonçalo.

"A cerimônia tem uma grande importância para todos que são escotistas e que pensam em ajudar aos jovens a terem um futuro melhor, tirando da violência que vive em torno dos jovens", afirmou André Quaglioz, chefe do Grupo Escoteiro GE197°.

O Escotismo é um movimento educacional que serve como ferramenta para ensinar as crianças e adolescentes os princípios fundamentais para a formação de um ser humano | Foto: Divulgação

O Escotismo é um movimento educacional que serve como ferramenta importante para ensinar as crianças e adolescentes os princípios fundamentais básicos para a formação de um ser humano guiado pelo respeito ao próximo, aos animais e à natureza. O movimento escoteiro atende crianças de 6,5 a 21 anos de idade.



O Grupo Escoteiro GE197° funciona aos sábados, de 9 às 12h, no CIEP do Galo Branco, localizado na Rua Professor Egídio Justo s/n, Galo Branco, em São Gonçalo. O local fica próximo à praça do Galo Branco e bem ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Quem quiser saber mais informações sobre o Grupo Escoteiro Joaquim de Almeida Lavoura pode entrar em contato através do whatsapp: (21) 988108062 ou através das redes sociais: Facebook (GE197° Joaquim de Almeida Lavoura) e Instagram (grupo_escoteiro_197).