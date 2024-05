Gracyanne Barbosa conta que tem feito apenas "Sexo artesanal"

A musa fitness Gracyanne Barbosa segue solteira desde a separação com o cantor Belo, e com isso resolveu brincar com os seguidores publicando um meme que se assemelha com a sua vida nova fase.

Leia também:

Casa das Artes tem visita guiada pela exposição "Quintessência"

Partage São Gonçalo promove Baile da Terceira Idade

Postagem da musa fitness | Foto: Divulgação

Uma dessas brincadeiras, cita a sua vida sexual o que chamou a atenção dos internautas. "Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão", dizia o post compartilhado por Gracyanne. Vale lembrar que durante uma crise no relacionamento com o pagodeiro, após a separação, ela se envolveu com o personal trainer Gilson de Oliveira.

No último sábado (18/5), data em que faria 12 anos de casamento, a modelo contou que tem recebido cantadas, mas que prefere ficar sozinha.

“Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, completou.