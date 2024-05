Partage São Gonçalo promove Baile da Terceira Idade

No próximo domingo, 26 de maio, o Partage São Gonçalo será palco de mais uma edição do aguardado Baile da Helô, um evento especial destinado ao público da terceira idade. O baile, que é gratuito e não requer inscrição prévia, terá início às 16h30, no Jardim do shopping, localizado no 1º piso.

O Baile da Helô, uma iniciativa que já se tornou tradicional, promete uma tarde repleta de música, dança e muita alegria. A promotora Helô Reis, renomada no circuito de dança do estado do Rio de Janeiro, traz seu toque especial ao evento, garantindo diversão e descontração para todos os participantes.

A programação inclui a presença de talentosos dançarinos que irão entreter e interagir com o público, além de uma banda ao vivo que garantirá a trilha sonora perfeita para uma tarde dançante. “O evento é uma excelente oportunidade para celebrar o encerramento do mês das mães com muita música animada e diversão garantida”, conta Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.

Serviço:

Baile da Helô

Data: 26 de maio

Horário: 16h30

Local: Jardim, 1º piso.

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo – RJ

Mais informações: https://www.partagesaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

