Casa das Artes tem visita guiada pela exposição "Quintessência"

“Quintessência” traz as referências da história do Hip Hop no território de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Luiz Carvalho

Perto de completar um mês desde sua reabertura, a Casa das Artes de São Gonçalo, no Zé Garoto, está recebendo grupos de pessoas que participam de uma visita guiada na exposição “Quintessência”, que traz as referências da história do Hip Hop no território de São Gonçalo. Alunos do CIEP 411 Municipalizado Dr. Armando Ferreira Leão marcaram presença na mostra, na manhã desta quarta-feira (22).

Desde a reabertura, no último dia 26, mais de 500 pessoas passaram pelo importante equipamento cultural da cidade, e aqueles que tiverem interesse em participar da visita guiada com os profissionais da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo devem mandar um e-mail para casadasartes.culturasg@gmail.com informando dia e horário que desejam comparecer na exposição.

A curadora da exposição, Mélanie Mozzer, define a mostra como um resgate de memória do universo do Hip Hop, mostrando as ativações dessa cultura no município de São Gonçalo.

“Queremos aproximar a arte da população gonçalense porque a Casa das Artes é um espaço de todos. Que muitas pessoas possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura do Hip Hop na nossa cidade”, disse a curadora.

“Quintessência” conta com 30 obras inéditas elaboradas por grafiteiros do município. Todos os artistas foram escolhidos através de uma equipe curatorial selecionada pela secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, durante o fórum de hip-hop gonçalense. A exposição conta com fotos de artistas, de movimentos culturais da cidade , quadros com grafiti e muitos itens referentes à cultura Hip Hop, além de uma sala de vídeo com cenas de batalhas de rap, documentários e clipes.

Serviço:

Quintessência na Casa das Artes que fica na Rua Coronel Moreira César, s/n, no bairro Zé Garoto. Funcionamento: quarta a domingo, de 10h às 18h. Entrada gratuita.