Último campeão do "BBB 24", Davi Brito perde 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Após o final do “BBB 24”, o grande campeão Davi Brito perdeu aproximadamente 1 milhão de seguidores nas redes sociais. O ex-BBB conquistou cerca de 10,5 milhões de fãs quando ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, porém agora conta com 9,5 milhões.

A perda de seguidores se deu pois o baiano se envolveu em algumas polêmicas e, por supostamente, continuar sem uma equipe de assessores para auxiliá-lo na produção de conteúdos. As principais postagens feitas por Davi são dancinhas e o compartilhamento de momentos de lazer, gerando uma ostentação em torno da imagem do campeão.

Uma das últimas polêmicas envolvendo ganhador do BBB foi o uso do Instagram enquanto ajudava as pessoas nas enchentes no Rio Grande do Sul. Davi viajou duas vezes para o estado, onde postou fotos com as doações e com as vítimas. Em uma delas, sorrindo, recebeu muitos comentários de julgamento e depois apareceu com uma expressão séria, o que também levou o público a atacar sua atitude. Outro motivo que está fazendo com que o campeão perca seguidores foi que ele disponibilizou o próprio Pix para facilitar as doações em dinheiro, dividindo ainda mais a opinião dos internautas.



Na última terça-feira (21), a Globo cortou o contrato com 13 ex-participantes do BBB 24, alegando que não houve procura das marcas para essas pessoas. Entretanto, alguns contratos foram mantidos como os de Alane, Beatriz, Fernanda, Isabelle, Matheus, Pitel e do vencedor do programa, Davi Brito.