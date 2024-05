Ivete Sangalo deixa apresentação do The Masked Singer Brasil

A cantora Ivete Sangalo, deixará de apresentar o programa The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo da Rede Globo. Ivete, que está encarregada da apresentação desde 2021, alegou que quer passar mais tempo ao lado da família.

A baiana contou em uma entrevista que irá deixar de apresentar o programa por exigir muito tempo e dedicação. A intenção da artista é diminuir a quantidade de trabalho para ter mais oportunidades de ficar ao lado dos filhos e do marido.

Ivete Sangalo e família | Foto: Reprodução - Instagram

Entretanto, essa saída repentina levanta rumores ligados ao nome da ex- apresentadora do SBT, Eliana. Algumas pessoas acreditam que a empresária irá trabalhar na Globo e que é um nome forte para assumir a apresentação do The Masked Singer Brasil.



Ainda de acordo com Ivete, na entrevista, não existe a possibilidade de fazer um show às pressas para substituir a turnê “A Festa”, cancelada na última quarta-feira (15). “Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade de ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e foda-se o resto’”, comentou”.