Marcos Nanini é fotografado em passeio ao lado do marido Fernando Libonati

Sempre discreto, o ator Marcos Nanini foi flagrado em uma rara aparição ao lado do marido o produtor Fernando Libonati. O flagra é do Jornal Extra. O casal, junto há 37 anos, foi visto na última sexta-feira (17), quando saiam de um shopping no Leblon, Zona Sul do Rio.



Leia também:

Gabigol lamenta não ser mais o camisa 10 do Flamengo

Caravana de Arte e Lazer em dose dupla neste final de semana

No ano passado, Nanini revelou em uma entrevista que o casal optou por ter um relacionamento aberto nos últimos anos e que hoje em dia, não dividem a mesma casa, mas que são vizinhos. Além disso, Fernando Libonati é mais do que marido, é também colega de trabalho, pois ele produz algumas peças de teatro do ator.