Filho de Zé Vaqueiro volta para a UTI após sofrer uma parada cardíaca

O filho do Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur, voltou à UTI na última sexta-feira (17), após sofrer uma parada cardíaca. A criança de 9 meses estava internada desde o nascimento e teve alta no dia anterior à parada cardíaca. O bebê possui uma malformação congênita devido a um par a mais do cromossomo 13, a doença é conhecida como Síndrome de Patau.



"Hoje, o Arthur teve uma parada cardíaca, e já o hospitalizamos novamente na UTI. É uma síndrome cruel. Deus nos ajude", relatou Ingra, que também é mais de outras duas crianças, Nicole de 13 anos e Daniel, de 3.

O que é a Síndrome de Patau?



É uma condição genética resultante de uma cópia a mais do cromossomo 13 (que normalmente são apenas duas cópias), causando problemas no desenvolvimento do feto, problemas no sistema nervoso, imperfeições cardíacas e fendas no palato e lábio. A Síndrome de Patau foi registrada pela primeira vez pelo geneticista Klaus Patau, na década de 1960.

A Síndrome apresenta sérios sintomas como, crises de convulsão, defeitos cardiovasculares, malformação renal, surdez decorrente das deformidades das orelhas, fraqueza muscular, olhos afastados ou até mesmo falta do globo ocular, entre outros. Também apresenta deficiência intelectual, dificuldade de comunicação e cognitivos.

Atualmente, não existe tratamento para a síndrome, porém o bebê deve ter acompanhamento médico durante toda a vida, e os sintomas são tratados conforme aparecem. No Sistema único de Saúde, (SUS) já existem exames para diagnosticar a Síndrome de Patau durante a gestação ou após o parto.