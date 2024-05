Gabigol lamenta não ser mais o camisa 10 do Flamengo

Gabigol perde a camisa 10 do Flamengo - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/ Flamengo

Gabigol perde a camisa 10 do Flamengo - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/ Flamengo

O atacante Gabigol, não irá mais usar a camisa 10 do Flamengo por decisão da direção do clube. Após ser comunicado, o jogador se pronunciou no X, antigo Twitter, dizendo respeitar a medida e ressaltou o amor pelo clube.



A punição ocorreu depois que Gabigol ter imagens vazadas usando a camisa do Corinthians, em uma festa na noite da última quinta-feira (15). Além de ficar sem a camisa, o atleta terá que pagar uma multa.

Leia também:

Caravana de Arte e Lazer em dose dupla neste final de semana

Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, completa um mês de funcionamento salvando vidas

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração", afirmou o Flamengo em nota.