Caravana de Arte e Lazer em dose dupla neste final de semana

Moradores dos bairros Maria Paula e Tribobó vão poder aproveitar as atrações do “Caravana de Arte e Lazer” - Foto: Divulgação

Moradores dos bairros Maria Paula e Tribobó vão poder aproveitar as atrações do “Caravana de Arte e Lazer”, projeto realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, neste fim de semana.

No sábado (18), a ação será realizada, das 9h às 13h, na Rua A do Campo Novo, em Maria Paula, com diversas brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

Já no domingo (19), no mesmo horário, a Caravana desembarca na Rua Expedicionário Francisco Batista Rios, no bairro Tribobó.



A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Dezenas de bairros já receberam o projeto, implementado em outubro de 2022, atendendo milhares de gonçalenses.

Serviço:

. Sábado (18): Rua A, Campo Novo, Maria Paula

(Campo do Beira Rio), das 9h às 13h;

. Domingo (19): Rua Expedicionário Francisco Batista Rios, Tribobó (em frente a USF José Avelino), das 9h às 13h.