Itaboraí 191 anos: Circuito de Motocross agita com muita adrenalina o fim de semana

A programação do evento começa, neste sábado (11/05), a partir das 14h, com os treinos oficiais - Foto: Divulgação

Fim de semana com muita diversão e adrenalina. Em comemoração aos 191 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), promoverá, neste fim de semana, a Competição de Motocross em circuito montado na Rodovia Presidente João Goulart, próximo ao pedágio, no Trevo da Reta.

A programação do evento começa, neste sábado (11/05), a partir das 14h, com os treinos oficiais. Já, no domingo (12/05), a partir das 9h30, os competidores fazem os últimos ajustes em suas motocicletas para as corridas, que terão início a partir de 12h30. O evento contará com a disputa de 14 categorias com distribuição de prêmios para os cinco primeiros colocados de cada categoria.



Serviço:

Circuito de Motocross (11 e 12/05)

Local: Rodovia Presidente João Goulart, próximo ao pedágio, no Trevo da Reta

Horário: sábado (14h às 17h) e domingo (9h30 às 12H30)