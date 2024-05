Prima de Mc Bin confirma affair com Lucas Buda, mas volta atrás

Após a polêmica envolvendo o divórcio com Camila Moura, o capoeirista Lucas Henrique, o "Buda" do Big Brother Brasil 24, voltou a ser criticado por uma companheira nas redes. Dessa vez foi seu novo affair, a cantora Nina Capelly, que havia confirmado o romance com ele nesta sexta (03), mas voltou atrás neste sábado (04).

Nina Capelly - que é prima de outro ex-BBB, o Mc Bin Laden (agora MC Binn) - confirmou à revista "Quem" nesta sexta (03) que estava vivendo um affair com o capoeirista. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando. Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que fez eu me apaixonar por ele e querer ficar com ele", disse a artista.

Neste sábado (04), porém, Nina usou seu perfil nas redes sociais para criticar a postura de Buda, que teria passado a ignorá-la de um dia para o outro. A artista chegou a dizer que a ex-esposa do capoeirista, que terminou com ele por conta de flertes do marido no Big Brother, tinha razão nos comentários sobre Buda.



"Queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, estou com saudade. Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione", disse Nina.

Até a manhã deste sábado (04), Lucas não comentou publicamente o romance. Enquanto isso, Mc Binn, que participou do último BBB junto de Lucas, disse que ficou sabendo sobre o relacionamento do colega de reality com a prima. "Lucas, está pegando minha prima, 'tio’? Mano, e aí, Nina, que fita é essa aí? Entendi nada agora", comentou o rapper.