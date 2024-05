Stênio Garcia é chantageado por garota de programa contratada por sua esposa

Um "presente" de aniversário inusitado da atriz Marilene Saade para o marido, o também ator Stênio Garcia acabou se transformando em dor de cabeça na família. Em entrevista concedida ao portal Leo Dias ontem (03), Marilene contou que contratou uma garota de programa para "agradar" o marido, que completou 92 anos na semana passada. O encontro íntimo, no entanto, acabou não acontecendo e agora Stênio estaria sendo chantageado pela profissional contratada.

Na entrevista, Marilene disse que decidiu contratar a mulher porque não tem conseguido manter relações sexuais com o marido. A atriz está com atrofia vaginal e passa por alguns tratamentos de saúde. Com o aniversário do marido, que é 36 anos mais velho, ela decidiu presenteá-lo com um encontro íntimo com outra mulher, mas acabou mudando de ideia.

"Ele já tem 92 anos e eu estou sofrendo com este problema que é muito sério. Eu contratei esta profissional do sexo, mas na hora desisti pois seria na minha casa, nosso lar, e o Stenio viu que eu estava triste e pediu para eu cancelar tudo. Não desisti pelo ato em si que seria com eles dois apenas, mas porque deveria ser em outro lugar", explicou Marilene.



A garota de programa teria cobrado 2 mil reais pelo cancelamento, segundo Marilene. No entanto, mesmo depois de acertar as contas, a profissional do sexo teria continuado cobrando e tentado aplicar um golpe contra o casal, alega a atriz. "Eu paguei, ela perdeu a hora dela, tudo certo. Mas agora ela está chantageando o Stenio. Isso é crime. Não devemos mais nada!", disse Marilene.

Neste sábado (04), Marilene voltou a comentar sobre o caso em entrevista à revista "Caras". Segundo a atriz, após o depoimento ao portal Leo Dias, ela e Stênio foram procurados pela garota de programa, que teria admitido a tentativa de golpe "Ela confessa que tentou dar um golpe, porque tem uma criança de dois anos, foi despejada, está devendo 1.300, e estava na casa de uma amiga, na favela da Rocinha", explicou Marilene, que não pretende registrar o caso na Polícia.