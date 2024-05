A primeira apresentação de Isabelle Nogueira como cunhã-poranga após o fim do BBB 24 movimentou a cidade de Parintins, no interior do Amazonas, na noite desta terça-feira (30/4). Ela foi uma das atrações da Alvorada 2024, que acontece na Cidade Garantido, festa declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas uma das maiores manifestações populares locais.

Shows com grupos locais, como Toada de Roda, Curumins da Baixa e Balanço da Toada além de apresentações folclóricas, fizeram o esquenta para o grande momento da noite: quando Isabelle subiu ao Palco para dançar e se apresentar como a cunhã-poranga. Conforme o regulamento do Festival Folclórico de Parintins, a cunhã-poranga é a "moça bonita, guerreira e guardiã que expressa força por meio da beleza". E o que se viu no palco não foi outra coisa senão isto: uma mulher forte e cheia de si, esbanjando felicidade por voltar a estar perto de sua cultura e de seu povo.

Ovacionada pela plateia, a cunhã pôde finalmente receber o seu Momento Bom Pra Kwai na Alvorada –esses momentos foram homenagens entregues pelo Kwai durante as festas do líder do BBB 24, que ofereciam experiências emocionantes relacionadas à história do "brother" que ganhava a liderança. Como Isabelle não foi líder nenhuma vez durante o programa –e os fãs da manauara pediram muito a realização de sua festa nas redes sociais –o Kwai resolveu fazer história levando essa homenagem ao Festival da Alvorada, no coração de Parintins.

Um dos momentos marcantes foi quando o mestre de cerimônias Israel Paulain anunciou a grande surpresa para a cunha: um vídeo empoderador, repleto de depoimentos dos familiares, como o irmão e a mãe, destacando a força de Isabelle e a sua contribuição ao ser fiel e ajudar a propagar a cultura local. Ao fim, a cunha, extasiada e muito emocionada, ficou sem palavras, mas conseguiu, em poucas frases, resumir o que estava sentindo. "Posso dizer que esse momento não rolou na casa porque era para ser aqui, junto do meu povo. Foi bem melhor assim", disse.

A Festa da Alvorada e toda a homenagem à Isabelle foram transmitidas ontem (dia 30/4), ao vivo, pelo Kwai.