Rihanna segura a mão de Camilla de Lucas e reação da ex-BBB viraliza

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas foi surpreendida ao encontrar e segurar a mão da cantora Rihanna. O encontro aconteceu na festa do lançamento global da Fenty Beauty, marca de beleza da cantora, na Califórnia.

Em suas redes sociais, a modelo contou que estava preparando a câmera para fazer um vídeo quando a artista surgiu ao seu lado e segurou a sua mão.

“Gente, essa sou eu em choque quando a Riri chegou (…) Como não sou nada expressiva, tive um pire paque do Chaves e virei meme na gringa (sic)”, contou Camilla ao compartilhar uma foto em que aparece boquiaberta ao lado da estrela.



A reação da ex-BBB viralizou na internet devido as caras e bocas feitas por Camilla.

“A Rihanna veio falar comigo! Ela passou pelo povo e ela veio parar aqui!”, disse Camilla. Em sua conta no X, o antigo Twitter, a modelo também compartilhou as fotos do encontro e ainda prometeu compartilhar vídeos do momento.