Durante velório, integrante do Molejo anuncia álbum com músicas inéditas

Durante o velório de Anderson Leonardo, Andrezinho, integrante do Molejo, anunciou que o grupo vai lançar um álbum no segundo semestre.

De acordo com o depoimento do cantor, o trabalho conta com músicas novas e releituras de sucessos.

Ainda segundo Andrezinho, Anderson participou ativamente do trabalho, que deve se chamar "O Paparico do Molejo".



“Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas”, contou.

O integrante do grupo afirmou que Xande de Pilares, Thiaguinho e Dudu Nobre também farão parte do novo projeto, que já foi gravado.

“Tivemos um problema no dia oficial da gravação por conta da chuva, e todos os artistas se prontificaram a ficar. É um projeto que estamos guardando com o maior carinho do mundo. Era um sonho dele fazer o Paparico do Molejo", finalizou.