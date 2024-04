Vídeo que mostra instalação de escada de isopor viraliza no tiktok

Em um mundo cada vez mais digital, a internet tem se tornado um palco para a disseminação de ideias inovadoras e criativas. Recentemente, uma solução da Construção Civil tem chamado a atenção nas redes sociais: a escada de “isopor” (EPS). Um vídeo sobre o assunto, postado pelo construtor Vander de Paula, ou “D Paula, o Mago das Escadas”, viralizou na web, obtendo mais de 1 milhão de visualizações.

D Paula é um influenciador digital especializado na construção de escadas, e conta com mais de 88 mil seguidores na plataforma de vídeos online YouTube e mais de 450 mil seguidores somados, em plataformas de compartilhamento de vídeos curtos. Ultimamente, ele tem compartilhado vídeos de suas criações de escadas de “isopor”, mostrando o processo de construção, desde a escolha do material até a finalização.

“O vídeo já alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Acredito que o interesse se deu porque quem constrói ou já precisou construir escadas entende o grau de dificuldade”, comenta D Paula.

A habilidade do construtor de demonstrar como transformar um material que alguns acreditam ser frágil, como o EPS, em uma escada robusta e funcional, atraiu a atenção dos usuários das plataformas. Além disso, o profissional também compartilha dicas e truques de construção, tornando seus vídeos não apenas divertidos, mas também educativos para outros profissionais da Construção.

“A série completa em que eu estou dando o passo a passo desse tipo de construção, considerando todos os vídeos sobre o tema no TikTok, Instagram e YouTube, já alcançou mais de 2,5 milhões de visualizações”, ele comemora.

O EPS é um material leve e resistente que tem sido cada vez mais utilizado na construção civil. Além de ser um isolante térmico, ele também é 100% reciclável, o que o torna uma opção ecologicamente correta.

“Assim como o público, me surpreendi com essa solução pois, em um primeiro momento, tem gente que pensa que EPS não é seguro. Só que ela é ainda mais segura do que os métodos convencionais, além de ser uma construção rápida, econômica e que não prejudica o meio ambiente, eliminando caixarias de madeira. Como influenciador digital, me abri ao novo e entendi que até mesmo a construção de escadas evoluiu. Foquei nisso, o que acabou ajudando minha carreira e trazendo informações novas aos milhares de interessados na construção", afirma D Paula.

A popularidade dos vídeos de D Paula dá uma demonstração não somente do poder da internet na disseminação de ideias inovadoras, como também mostra que todos os segmentos procuram por inovação, incluindo a construção civil.

Sobre D Paula – Influenciador digital da Construção Civil, Vander de Paula, 50 anos, é conhecido como D Paula, o Mago das Escadas. Nascido em Tapira (MG), o profissional tem 28 anos de experiência na área da Construção Civil. Mais sobre seu trabalho pode ser acessado em https://www.tiktok.com/@omagodasescada e https://www.youtube.com/@OMagodasEscadas/videos.