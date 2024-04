Após infarto, ex-jogador de vôlei Tande recebe alta

O ex-jogador de vôlei Alexandre Ramos, o Tande, de 54 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (18), quase uma semana após sofrer um infarto. O ex-atleta, de 54 anos, foi liberado para seguir a recuperação em casa e já retornou para sua residência, no Rio de Janeiro.

Tande foi internado na última sexta-feira (12), após passar mal. No hospital, ele descobriu que uma das artérias de seu coração chegaram a 98% de entupimento . Outras duas estavam com 78% e 73%. Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram no último domingo (14), ele disse que chegou a sentir alguns sinais do problema de saúde antes da crise que o levou à inetrnação.

"Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do Céu me deu uma chance e eu estou voltando. Semana que vem, eu tô voltando direto. Fiquem com Deus", disse Tande.



Comentarista esportivo e palestrante, o ex-jogador disputou três edições das Olímpiadas com a camisa de Seleção Brasileira de voleibol e foi medalhista de Ouro em uma delas: a de 1992, disputada em Barcelona. Com a equipe, ele também foi campeão da Liga Mundial de Vôlei em 1993.