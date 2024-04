Tande sofre infarto e envia alerta aos fãs: 'Fiquem atentos aos sinais'

O ex-jogador relatou ter sentido "sinais" do infarto - Foto: Reprodução

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, sofreu um infarto na última sexta-feira (12) e se recupera no hospital. De acordo com relatos do atleta, através de um vídeo publicado em suas redes sociais neste domingo (14), ele revelou ter tido entupimento de 98% em uma das veias.

"Tudo bem pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira, agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta. Comecei a me descuidar um pouco da minha saúde. Uns 4 anos sem me cuidar", disse.

O ex-jogador de vôlei, da equipe vencedora do Ouro na Olímpiada de Barcelona, de 1992, relatou ainda ter sentido "sinais" do infarto, como palpitações, falta de ar e dores no ouvido.



"Tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas 78% e 73%. Fiquem atento aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando", concluiu o ex-jogador.