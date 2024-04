Nova chance? Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoro em festa pós BBB

Agradando alguns fãs e surpreendendo outros, Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro. Os dois decidiram retomar o relacionamento durante o 'after secreto', festa que Yasmin Brunet preparou para os agora ex-BBBs na última quarta-feira (17).

Wanessa e Dado chegaram separados ao local do evento, mas lá dentro não fizeram questão de disfarçar o romance. Os dois circularam abraçados e de mãos dadas, mas pediram que não os fotografassem. O que foi respeitado pelo público presente.

Leia mais:

Homem cai na Baía de Guanabara após acidente na Linha Vermelha; Vídeo



Vazamento de gás assusta moradores de Neves, em São Gonçalo



Porém, em um vídeo da tatuadora que estava no evento para tatuar os convidados, é possível ver Dado conversando com uma morena, ao fundo, enquanto Wanessa assistia ao trabalho da profissional. Dado usava uma blusa preta, estava de cabelos soltos e dava para ver as tatuagens em seus braços.



O vídeo começou a circular nas redes sociais, mostrando o casal no mesmo ambiente. Wanessa e Dado já vinham conversando para resolver o que ficou mal-entendido durante a participação da cantora no BBB 24. O combinado entre os dois é que mantenham a relação longe dos holofotes, pelo menos por enquanto.

De acordo com relatos de um dos ex-BBBs que estavam na festa, os cantores estavam em um clima de paixão: "Passeavam de mãos dadas, davam uns estalinhos de vez em quando e contaram que tinham voltado. Ela estava muito feliz".