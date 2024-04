Ex de Ana Hickmann acusa irmã de apresentadora de abandonar imóvel

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, acusado de agredir a apresentadora, fez novas acusações, desta vez sobre a família da ex-companheira, nesta quarta-feira (17). Nas redes sociais, o empresário alegou que a ex-cunhada, Fernanda Hickmann, tenha deixado o apartamento, onde ele vive hoje, abandonado.



"Os antigos usuários desse apartamento, meus antigos ex-cunhados, abandonaram essa unidade e realmente está vazando tudo no apartamento de baixo. O vizinho subiu e parecia um tigre de bengala para me matar hoje. Está uma sopa o apartamento de baixo. Aí eu pergunto: o que seria da gente sem um bom pedreiro, um bom encanador e um eletricista?", alegou Alexandre, em seu perfil no Instagram.

Fernanda, que viveu no imóvel comprado por Ana e Alexandre antes da separação do casal, se pronunciou sobre as acusações algumas horas depois das declarações empresário. Ela negou ter deixado o espaço abandonado e disse que chegou a fazer algumas obras no apartamento durante o período de estadia lá.



"O imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso, conservação e limpeza. Inclusive, durante o período que estive morando lá, por ser um imóvel antigo, tive que realizar alguns reparos e benfeitorias necessárias com o consentimento dos proprietários, visando manter a segurança e 'habitalidade' do imóvel. Mesmo sendo essas de responsabilidade dos proprietários, sempre arquei com essas despesas e nunca cobrei deles. Caso tenha existido alguma ocorrência no período posterior à entrega do imóvel, essa é de única e exclusiva responsabilidade dos proprietários", disse Fernanda, em nota ao portal Quem.