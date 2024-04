Neymar reclama de elogios a Mbappé: "Baba ovo de gringo"

Neymar não ficou muito feliz com elogios feitos por um perfil brasileiro ao seu ex-colega de equipe, o francês Kylian Mbappé, nas redes sociais. Nesta terça (16), o jogador brasileiro usou seu perfil oficial no Instagram para repercutir um vídeo que elogiava o comportamento do francês do Paris Saint-Germain em campo.

"Baba ovo de gringo", escreveu Neymar no comentário. A postagem trazia imagens de Mbappé na partida entre Paris Saint Germain e Barcelona desta terça (16); nos trechos, ele aparece ajudando um jogador do time adversário a se recuperar de uma cãibra. "Mbappé mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada", escreveu o perfil na legenda.

O jogador não apagou o comentário até a manhã desta quarta (17) e também não comentou as declarações. O atleta do PSG, que venceu por 4 a 1 no jogo contra o Barcelona, também não comentou as críticas do colega.



Em fevereiro, Neymar já tinha curtido uma postagem com críticas a Mbappé. O post, que falava que o "ego de um 'certo francês' começou a atrapalhar o ambiente" no PSG, foi curtido pelo perfil oficial do brasileiro, que nunca chegou a comentar publicamente se há alguma inimizade com o ex-colega de time.