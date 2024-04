Infestação de pulgas deixa alunos da UERJ sem aulas

Uma infestação de pulgas deixou alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sem aulas no início desta semana. A Central de Esterilização em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, foi invadido pelos insetos na última segunda-feira (15) e precisou ser fechado temporariamente. Segundo a faculdade, aulas foram retomadas nesta terça (16).

A causa da infestação ainda não foi oficialmente confirmada. Segundo relatos de alunos, há rumores de que os insetos entraram através de animais que circulam nos arredores externos do espaço. Não há relatos de episódios similares. Em nota, a Uerj informou que "providenciou serviço de dedetização do local, que foi realizado no mesmo dia”.

Nestas terça (16) e quarta (17), as aulas aconteceram normalmente. A dedetização do edifício foi realizada pela empresa UNIPRAG Rio, que afirmou ter agendado outras duas dedetizações, em intervalos de 15 dias, para a Central.