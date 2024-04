Ainda internado, vocalista do Molejo volta a receber alimentação normal

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, voltou a apresentar melhoras no quadro clínico nesta terça-feira (16). De acordo com boletim divulgado pela assessoria, o cantor e compositor apresentou avanço significativo na recuperação e já foi liberado pela equipe médica para voltar a se alimentar normalmente. ele segue internado no Hospital da Unimed, na Zona Oeste do Rio.

Na semana passada, Anderson foi liberado da unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, onde ficou internado por quatro dias por conta de problemas de insuficiência renal. Ele está no hospital desde o início de abril. Essa é sua segunda internação em 2024.

Segundo a equipe do artista, ele foi levado ao Hospital para dar continuidade a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores que ele realiza desde que descobriu um câncer inguinal. Ele descobriu a doença em 2022 e chegou a receber diagnóstico de "cura" da doença, mas voltou a enfrentar a doença em maio do ano passado.