Anderson Leonardo, do Molejo, deixa UTI, mas segue internado

O vocalista do grupo "Molejo", Anderson Leonardo, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital onde está internado nesta quinta-feira (11). O cantor e compositor, de 51 anos, permanece internado no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mas agora segue o tratamento no quarto.

“O Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele se encontra estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, explicou a unidade de saúde, em boletim. Lutando contra um quadro de câncer na região inguinal desde 2022, ele já foi hospitalizado em duas ocasiões neste ano; esta mais recente por conta de problemas renais.

No último domingo (08), o músico Andrezinho, integrante do "Molejo", afirmou, em entrevista a TV Record, que os colegas tem visitado o artista regularmente no hospital e que Anderson tem usado a música para se distrair durante o tratamento. “Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, quis tocar. Falou: ‘Pega meu cavaco’”, contou o músico.



Em conversa com OSG em junho do ano passado, Anderson disse que a música tem sido uma importante aliada desde que começou a lidar com o quadro de câncer.

"A música com certeza ajuda muito, fica mais fácil de enfrentar, junto à essa rapaziada que me apoia, à família, os amigos. A música nesse momento tem sido tudo, quando a gente senta ali pra tocar, olha pra galera e vê que estamos levando alegria, isso faz com a que a gente se sinta importante. No meu caso, especificamente, me deixa ainda mais forte, pronto pra enfrentar o que tiver que vir", contou o cantor, na ocasião.