Roberto Carlos marca show extra em Niterói; entenda

Uma semana após dar início a venda de ingressos para seu show em Niterói, o cantor Roberto Carlos anunciou que vai fazer uma apresentação extra na cidade. A equipe do artista confirmou, nesta quarta-feira (10), que o "Rei" vai vir mais cedo para Niterói e fará uma outra apresentação na sexta dia 26 de abril, um dia antes da que já estava marcada, no sábado (27).

O show extra também acontece no Ginásio Esportivo Caio Martins, em Icaraí, na Região Oceânica. Quase todos os ingressos para a apresentação do dia 27 já foram vendidos, com apenas algumas entradas para a parte mais afastada do palco - na arquibancada - ainda disponíveis. Os ingressos para o show de sexta (26) já estão à venda online através do site Eventim.com.

O preço dos ingressos varia: as "inteira" vão de 440 reais na arquibancada até 920 reais no setor Azul Vip, mais próximo do palco. Têm direito à meia entrada estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência. A apresentação do dia 26 está marcada para as 21h; a do sábado começa às 20h30. Em ambos os dias, a abertura dos portões está prevista para as 17h.



Segundo equipe do Caio Martins, o espaço interno do Complexo foi reformado para o show. A capacidade do ginásio é de 3.800 pessoas. O espaço em Icaraí fica na Rua Presidente Backer. O endereço, inclusive, o trânsito alterado no final de semana dos shows: os ônibus que passam pela Pres. Backer serão desviados pela Rua Lopes Trovão.