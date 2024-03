Rapper Oruam comenta pedido de liberdade pelo pai, líder do CV, em show

"Apenas um grito de um filho com saudade do pai", comentou rapper sobre blusa em show - Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Apenas um grito de um filho com saudade do pai", comentou rapper sobre blusa em show - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O rapper Oruam, de 22 anos, se pronunciou nesta segunda-feira (25) sobre a polêmica envolvendo a camiseta usada por ele durante uma apresentação no festival Lollapalooza, em São Paulo, neste domingo (24). Filho de Marcinho VP, líder do tráfico no Rio preso desde 1996, ele usou uma blusa estampada com a foto do pai e a palavra "liberdade".

Um dia após o show, o artista de trap publicou algumas imagens do show com a legenda "Apenas um grito de um filho com saudades do pai". Mais tarde, ele decidiu pulicar uma nota a respeito de sua decisão de se manifestar em favor do pai durante o show.

"Há mais de 15 anos, [meu pai] vive trancado numa cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai", escreveu o artista.

Na postagem, Oruam também criticou o sistema penitenciário do país. "A cadeia deveria servir para ressocializar, e não para torturar. Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros, e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito. Afinal, todos sabem que você já pagou sua pena. Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade", desabafou.

Por fim, o rapper encerrou o texto declarando ator pelo pai e pedindo aos seguidores: "Parem de tirar meu direito de filho de amar meu pai e honrar ele".

Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido pelo vulgo Marcinho VP, era apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) quando foi preso em 1996, condenado por tráfico e homicídio. Ele já estava preso quando Mauro "Oruam" nasceu. Atualmente, ele cumpre pena em um presídio de segurança máxima no Paraná. Apesar disso, é apontado em diversas denúncias como uma das principais influências na gestão do CV, que segue uma das principais facções do Rio.