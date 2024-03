Corpo de Tim Maia pode ser exumado para teste de DNA

Na véspera do aniversário de 26 anos da morte do cantor Tim Maia, um exame de DNA pode fazer com que seu corpo seja exumado. De acordo com informações publicadas pelo colunista Daniel Nascimento, do "O Dia", nesta quinta (14), um coreógrafo que afirma ser filho biológico do artista entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade na Justiça.

Identificado como "Rodrigo Rezende", o suposto filho iniciou a ação em outubro de 2021. Ele é filho de uma das dançarinas que participava do show do cantor. Na época, um dos filhos de Tim, Carmelo Maia, não autorizou que o material biológico fosse usado no teste. Mesmo com a negativa, ele seguiu pedindo na Justiça e, agora, voltou a solicitar o uso de material genético para um teste de paternidade.

Segundo o colunista, o pedido sugere o uso de informações obtidas através de material extraído do fêmur de Tim Maia, retirado e examinado para um outro teste de paternidade em 2012. Apesar disso, ainda de acordo com o jornalista do "O Dia", ainda não foi confirmada a validade dos dados, que estavam armazenados no Laboratório de Genética da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).



O material pode ter sido perdido ou não ter mais eficiência para uso em exame científico. Por isso, caso não seja encontrado o material da UERJ, uma nova exumação do corpo de Tim pode ser requerida. O caso segue correndo na Justiça.

Em 2012, uma mulher, identificada como Rafaela Soares Campos, também entrou com um pedido de exame de DNA, alegando ser filha do intérprete de "Do Leme ao Pontal". Na ocasião, este material extraído do fêmur foi usado. A análise, porém, concluiu que Rafaela não é filha biológica do cantor, que tem três filhos biológicos reconhecidos: Léo, Carmelo e José Carlos.