'É o Brasil do Brasil': festa da Bia repercute na web e divide opiniões

A segunda Festa da Líder de Beatriz transformou a casa mais vigiada do Brasil em um show de talentos. Com o nome: É o Brasil do Brasil, bordão da participante, a noite rendeu muita inteiração entre Bia e os outros brothers.

Sempre muito entusiasmada, a apresentação da sisters divertiu os internautas e, dividiu opiniões. Afinal, Bia é espontânea ou forçada?

"Real ou forçada? Pra mim, ela exagera e força muito!", alfinetou uma pessoa na web. "Falem o que quiser, mas a Bia é grandona e ela manda muito bem!", defendeu outro internauta.

Uma coisa é certa. Apesar das opiniões, Bia sempre se joga nas festas e rende muitos memes.