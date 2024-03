Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro

Ana e Edu trabalharam juntos por anos no 'Hoje em Dia', da Record - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ana e Edu trabalharam juntos por anos no 'Hoje em Dia', da Record - Foto: Reprodução/Redes Sociais

É oficial! Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes estão, de fato, namorando. A confirmação veio através de uma publicação feita por Ana em seu perfil no Instagram, na manhã desta terça-feira (12). A assessoria da empresária também confirmou a informação a portais de notícias.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas ❤️", disse a ex-modelo.

A divulgação pública do namoro acontece em meio a um divórcio conturbado entre Ana e Alexandre Correa. O ex-marido da apresentadora foi acusado de tê-la agredido e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro do ano passado.

Ana e Edu são amigos há mais de 20 anos e teriam começado a se relacionar depois que a apresentadora expôs a agressão e a separação do ex-marido. A primeira aparição pública do casal que despertou a suspeita de um relacionamento aconteceu em dezembro em um hotel em Atibaia, no interior de São Paulo, onde ambos estavam com seus familiares.

No começo deste mês, Alexandre Correa chegou a xingar e fazer acusações contra Ana Hickmann e Edu Guedes. O empresário disse que os dois estavam fazendo alienação parental e que o cozinheiro teria tentado armar sua prisão com sua ex-mulher.

"Para mim você é um talarico, safado e sem vergonha que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada. Não suficiente, coloca o meu filho para falar no seu celular, para se sentir o todo poderoso. [...] Para mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você”, disparou Correa, acusando Guedes de ter "roubado" sua esposa.