Ex de Ana Hickmann chama Edu Gudes de "talarico sem vergonha"

Acusado por agressão, Alexandre Correa alega que ex-esposa mantinha caso com Guedes - Foto: Reprodução

O empresário Alexandre Corrêa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, se pronunciou nesta segunda-feira (04) sobre as duas queixas-crime movidas contra ele pelo apresentador e chef de cozinha Edu Guedes. Corrêa, denunciado por agressões contra a ex-mulher, chamou Guedes de "talarico", "safado" e "cozinheiro de lanchonete".

"Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada", afirmou Corrêa em postagem feita após serem protocoladas as ações judiciais por difamação movidas contra ele.

O empresário, que acusa o chef de manter relações com Hickmann durante a época em que eram casados, também reclamou de uma ocasião em que Guedes teria colocado seu filho para falar com ele em seu telefone. "Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você. Você ainda vai amargar um processo por fraude processual. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann", acusou em postagem nos stories.







Guedes entrou com uma ação indenizatória por danos morais e materiais pelas afirmações. Em janeiro, dois meses após o episódio da agressão, Correa passou a citar um suposto affair entre Hickmann e Guedes como o estopim para a separação do casal. Os dois apresentadores da TV Rcord negaram as acusações, assim como os rumores de estariam namorando.

Neste domingo (03), internautas repercutiram uma postagem de Guedes, que deu inicío a especulações de que ele tenha passado o final de semana com Ana Hickmann. A apresentadora completou 43 anos na semana passada e postou um stories com um balde de cerveja durante as comemorações deste domingo (03). Por volta do mesmo horário, Guedes fez uma postagem parecida, tomando cervejas da mesma marca, o que deu início às especulações.

Postagens de Guedes e Hickmann gerou especulações nas redes | Foto: Reprodução/Instagram

Os processos movidos por Ana, por agressão, e Guedes, por difamação, contra Alexandre Corrêa seguem correndo na Justiça. O empresário também é investigado por acusações de falsidade ideológica documental, lavagem de dinheiro e estelionato.