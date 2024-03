Mansão de Neymar está à venda com condições especiais; Atleta aceita troca!

Já pensou em ter uma mansão super exclusiva, moderna e luxuosa?

A mansão onde Neymar fez a sua despedida antes de ir para o Barcelona, em 2013, agora está à venda. A casa possui diversos quartos, piscina e é considerada a maior e mais exclusiva de Santos, em São Paulo.

Ela possui mais de 10 mil metros quadrados, 10 quartos, piscina, home cinema, uma vista e localização privilegiada.

Casa possui mais de 10 mil metros quadrados, 10 quartos, piscina, home cinema, uma vista e localização privilegiada | Foto: Divulgação

Ela está à venda por US$ 7.600.000,00 dólares, o equivalente a cerca de R$ 38.000.000,00 reais, mas com algumas condições exclusivas. Para a venda também está sendo aceito um jato como entrada, ou a troca de uma casa de Miami pela mansão.

De acordo com a empresária de imóveis de luxo, Luciane Serifovic, a mansão é um ótimo investimento, principalmente pela facilidade de outros meios para o pagamento.

“Esse tipo de mansão tem sido cada vez mais buscada justamente pela sua exclusividade e luxo, mas nem todas possuem todas as facilidades que esta oferece para adquiri-la, como o uso do jato ou da casa em Miami como parte do pagamento”, explica.