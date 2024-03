Campeã! Gonçalense conquista marca histórica ao escapar de mais um paredão

O recorde anterior era de Gabi Martins, do BBB20 e de Bruna Griphao, do BBB23 - Foto: Divulgação/ Globoplay

O recorde anterior era de Gabi Martins, do BBB20 e de Bruna Griphao, do BBB23 - Foto: Divulgação/ Globoplay

A gonçalense Leidy Elin conseguiu passar por mais um paredão sem votos. Na 12º berlinda do BBB 24, a trancista acabou imunizada por Lucas Henrique, o Buda.

O brother utilizou seu colar do Anjo para imunizar a moradora de São Gonçalo, porém ele mesmo não estava imune, devido à dinâmica da última Prova do Líder. Buda também imunizou Giovana Pitel com o Poder Curinga da semana, que o permitiu salvar uma das sisters que estava como alvo da Líder.

A tracista e estudante de direito, passou pela formação de 12 paredões sem correr nenhum risco de deixar a atração pelo voto no confinados.

O recorde anterior era de Gabi Martins, do BBB20 e de Bruna Griphao, do BBB23, já que ambas permaneceram na casa sem votos até o marco do 11º paredão, quando foram votadas.

A cantora Gabi Martins foi eliminada nesta berlinda, já Bruna conquistou o terceiro lugar no pódio.