BBB 24: Indireta? Brothers e sisters são acordados ao som de 'Infiel'

A casa do BBB24 foi acordada, na manhã desta segunda-feira (11), ao som do hit 'Infiel', de Marília Mendonça. A escolha da música aconteceu após pedidos de internautas ao diretor do programa, o Boninho, que parece ter curtido a ideia da "alfinetada".

Os brothers acordaram ao som de "Infiel" da eterna Marília Mendonça. 🗣️🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/JEefa0hPfg — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2024

'Infiel' é um desabafo de uma mulher que foi traída e resolve colocar um ponto final no relacionamento. Expectadores do reality começaram a pedir que a música fosse colocada como alarme do programa depois que a esposa de Lucas Henrique, o Lucas 'Buda', decidiu terminar por conta de uma suposta "traição" do brother dentro da casa.

Boninho ouviu pedido de internautas | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O carioca fez "investidas" na sister Giovanna Pitel que desagradaram Camila Moura, que era casada há oito e estava há 15 anos com o capoeirista. A professora de história resolveu então "fazer do limão uma limonada" e passou a debochar do ex-marido nas redes sociais. Ela já acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Nesta manhã (11), quando Boninho tocou 'Infiel', Lucas Henrique não pareceu entender a "indireta", ao contrário das sisters Fernanda e Pitel, que riram juntas e demonstraram ter sacado a "jogada" da produção do programa.