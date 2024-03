Baby do Brasil rebate processo de ex-membro dos Novos Baianos

Enquanto o "apocalipse" prometido por ela em conversa com Ivete Sangalo, a cantora Baby do Brasil, de 71 anos, enfrenta um processo por acusações de infração de direitos autorais. Nesta segunda-feira (11), a colunista Fábia Oliveira, do jornal "Metrópoles", divulgou a resposta da cantora às acusações movidas contra ela por familiares de Luiz Galvão, músico que integrava, com ela, a banda Novos Baianos.

Luiz, que faleceu aos 87 anos em 2022, entrou com uma ação, pouco antes de falecer, pedindo 1 milhão de reais por direitos autorais relativos a canções e gravações da banda que não teriam sido repassados igualmente para os integrantes. A acusação alega que Baby e sua produtora dividiam os percentuais da banda, mas não repassavam o valor, de acordo com o previsto em contrato.

Familiares de Galvão decidiram dar continuidade ao processo e criticaram Baby pela suposta irregularidade. Baby, por sua vez, negou as irregularidades e disse que todos os todos os contratos de exploração da marca Novos Baianos foram assinados por todos os membros da banda. Ela afirma, ainda, que foi chamada de "mulher de conduta duvidosa" por familiares de Galvão, o que poderia configurar "injúria e difamação"

O processo segue correndo na Justiça e tanto Baby como a família de Luiz Galvão aguardam decisão judicial a respeito do caso.